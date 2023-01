Asos : Vers une amélioration 'significative' de la marge

(CercleFinance.com) - Asos, le spécialiste britannique de la mode en ligne, a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires sur les quatre derniers mois de l'année 2022 s'était repli de 6% à taux de change constants, un recul bien plus prononcé que prévu puisque le consensus visait une baisse des ventes de 2%.



Pour ce qui concerne le premier semestre de son exercice 2022-2023, qui se terminera fin février, Asos explique qu'il continue d'anticiper une perte liée à un effet de base défavorable post-Covid, à la remontée de l'inflation et à des taux de retour d'articles élevés.



Sa marge brute ajustée sur l'ensemble du premier semestre devrait être similaire à celle dégagée sur les quatre derniers mois de l'année, c'est-à-dire 42,9%.



En revanche, le groupe d'habillement promet une amélioration 'significative' de sa marge brute ajustée sur la seconde partie de l'exercice 2022/2023, ce qui soutenait son cours de Bourse jeudi à Londres.



En fin de matinée, le titre bondissait de plus de 15%, signant de loin la plus forte hausse de l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations britanniques.



