Asos : Un bénéfice attendu dans le bas de la fourchette

(CercleFinance.com) - ASOS publie aujourd'hui une mise à jour de ses activités pour l'année se terminant le 31 août 2022.



Le chiffre d'affaires, le PBT ajusté et la dette nette de l'année devraient se situer dans la fourchette des attentes du marché. Cependant, après avoir connu une bonne croissance en juin et juillet, les ventes d'août ont été plus faibles que prévu. Ceci reflète l'impact de l'accélération des pressions inflationnistes sur les consommateurs et un démarrage lent des achats d'automne/hiver.



Le bénéfice devrait se situer dans le bas de la fourchette des prévisions de la société, avec une croissance des ventes à taux de change constant d'environ 2 % et une dette nette d'environ 150 millions de livres sterling.



ASOS publiera ses résultats annuels le 12 octobre 2022.



