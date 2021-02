Asos : Sur le point de signer un accord avec Arcadia?

(CercleFinance.com) - Le site web de la mode britannique Asos a confirmé lundi dernier les discussions sur l'acquisition potentielle de plusieurs marques d'Arcadia, dont la marque de mode britannique la plus en vogue.



Le prix de cette acquisition serait de près de 300 ME selon Sky News. Boohoo une société concurrente d'Asos devrait récupérer de son côté les marques Dorothy Perkins, Burton et Wallis indique la chaine de télévision.



' Il s'agirait en tout cas d'une évolution importante pour les plateformes numériques, qui deviendraient également incontournables dans les rues ' indique ce matin Aurel BCG.



Le détaillant en ligne Asos a déclaré la semaine dernière que l'accord représenterait une opportunité pour acquérir des marques fortes, telles que Topman, Miss Selfridge et HIIT, 'qui trouvent un bon écho auprès de sa clientèle'.



Toute acquisition serait financée par les réserves de trésorerie, a déclaré Asos.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.