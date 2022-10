Asos : Les covenants financiers vont être renégociés

(CercleFinance.com) - Asos a confirmé lundi la véracité d'informations de presse rapportant que le groupe de prêt-à-porter en ligne était en train de renégocier les covenants financiers d'une facilité de crédit devant arriver à maturité en 2024.



Dans un avis financier, le distributeur britannique précise que ces discussions, qui ont atteint un stade avancé, concernent une tranche de crédit renouvelable qui expirera en février 2024.



Asos explique que la modification de ces clauses lui permettrait de disposer d'une flexibilité financière 'largement améliorée' au vu de l'incertitude qui caractérise l'environnement économique actuel.



'Asos conserve une situation de trésorerie solide et il s'agit d'une mesure prudente compte tenu du contexte d'aujourd'hui', ajoute-t-il dans son communiqué.



Coté à la Bourse de Londres, l'action Asos décrochait de 8,8% suite à ces annonces. Son cours de Bourse a perdu plus de 80% depuis le début de l'année.



