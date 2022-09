Asos : Le titre recule après la dégradation du conseil de RBC

(CercleFinance.com) - L'action Asos compte parmi les plus fortes baisses de l'indice FTSE 250 vendredi à la Bourse de Londres, pénalisée par un abaissement de recommandation de la part de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'performance en ligne', contre 'surperformance' auparavant, avec un objectif de cours réduit de moitié, de 2000 à 1000 pence.



Dans une note de recherche, RBC dit craindre que l'avantage compétitif que le groupe d'habillement en ligne affichait jusqu'ici par rapport aux distributeurs traditionnels soit en train de s'éroder.



'Cet élément est venu miner dans notre confiance dans la capacité de l'action à surperformer, surtout quand on sait que la croissance de court terme est appelée à souffrir de l'affaiblissement des dépenses des consommateurs et des mesures destinées à préserver la rentabilité', indique RBC, qui dit désormais préférer le titre Zalando au sein du secteur.



Vers 13h00 (heure de Londres), le titre perd 4,8%, pour toucher un nouveau plus bas historique.



