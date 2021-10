Asos : Le titre chute après le départ du directeur général

(CercleFinance.com) - Le titre Asos perd plus de 6% en Bourse lundi après l'annonce du départ du directeur général du site de prêt-à-porter en ligne, Nick Beighton.



A 10h00 (heure de Londres), l'action chute de 6,8%, amplifiant largement le repli des Bourses européennes, pour retomber à un plus bas historique. Asos accuse désormais une baisse de plus de 50% sur les trois derniers mois.



Le distributeur sur Internet a annoncé lundi que son directeur général allait quitter ses fonctions après 12 ans au sein de la société et six ans à la tête du groupe britannique.



La recherche de son successeur a d'ores et déjà commencé, explique-t-il dans un communiqué.



Dans le même temps, Ian Dyson va prendre la présidence du conseil d'administration en remplacement d'Adam Crozier, dont le départ avait déjà été annoncé.



Ces changements surviennent alors qu'Asos a dévoilé ce matin des résultats annuels sans surprise et fait état de perspectives jugées décevantes.



Son chiffre d'affaires sur les 12 mois clos fin août, son exercice fiscal 2020/2021, a progressé de 20% à plus de 3,9 milliards de livres, tandis que son profit imposable s'est accru de 25% à 177,1 millions de livres.



Pour son nouvel exercice 2021/2022, le groupe s'est fixé un objectif de croissance de ses ventes compris entre 10% et 15%, alors que le consensus visait plutôt une progression de l'activité de l'ordre de 18%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.