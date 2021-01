Asos : La croissance des revenus dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - Asos a déclaré que la croissance des revenus pour les quatre mois se terminant le 31 décembre a dépassé ses attentes, le détaillant de mode en ligne britannique citant une 'demande des consommateurs plus forte que prévue' pour ses produits.



L'entreprise a déclaré ce matin que les ventes au détail pour les quatre mois se terminant le 31 décembre avaient augmenté de 23%, au-dessus des attentes des analystes d'une croissance de 12%.



Les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 36% et les ventes à l'étranger de 16%, a indiqué le groupe.



Bien que ses perspectives pour l'exercice financier en cours restent inchangées étant donné la persistance du virus et son impact sur l'économie, Asos a déclaré que la force de ses performances signifie qu'elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel avant impôt soit dans le haut de la fourchette des attentes du marché.



