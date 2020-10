Asos : Hausse des résultats, chute du titre

(CercleFinance.com) - Asos ne connaît pas la crise : les ventes et les bénéfices annuels de ce vendeur de vêtements et produits cosmétiques en ligne sont une forte augmentation.



Le groupe a déclaré mercredi qu'entre le début de l'année et le 31 août, son bénéfice avant impôts s'élève à 142,1 millions de livres tandis que les ventes ont augmenté de 19%, à 3,3 milliards de livres.



Asos avait ainsi 23,4 millions de clients actifs fin août (dont 7,1 millions sont au Royaume-Uni), contre 20,3 millions un an plus tôt.



Le titre Asos a toutefois chuté mercredi, les investisseurs cherchant à engranger leurs bénéfices après la reprise des derniers mois.

Ce matin, le titre reculait de près de 7% à la bourse de Londres mais reste largement en hausse sur l'année (+53%).







