Asos : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Asos avance ce jeudi de +4,5%, soutenu par l'analyste Credit Suisse qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, appréciant l'engagement des consommateurs et les perspectives à moyen-terme.



Ainsi, la cible du broker passe de 3.600 à 4.100 pence, toujours accompagnée d'une recommandation 'Surperformance'.



'Notre suivi des médias sociaux montre un engagement record sur Instagram en mai, et au cours des 2 dernières années, il a montré des points d'inflexion dans la croissance des ventes. Bien qu'Asos ait pu être plus limité en capacité que certains de ses homologues récents, la situation semble s'améliorer', indique Credit Suisse.





