Asos : En baisse après un point sur l'activité

Le titre du groupe Asos s'affiche en baisse (-0,5%) ce mercredi, après une mise à jour des attentes pour le trimestre achevé au 30 juin.



Asos a ainsi indiqué que les ventes du groupe ont augmenté de 10% pour atteindre 1.014,2 millions de livres au cours de la période, aidées par l'augmentation de la capacité des entrepôts et malgré le contexte économique et social difficile. Cependant, les ventes d'Asos au Royaume-Uni ont chuté de -1% à 329 millions de livres à change constant, et les ventes aux États-Unis ont chuté de -2% à 125 millions de livres.



La société a ajouté qu'elle restait prudente quant à l'impact de Covid-19 sur la consommation à l'avenir, mais assure être 'sur la bonne voie' pour générer une forte croissance des bénéfices en comparaison annuelle.



