Asos : Confirme les discussions avec Arcadia

(CercleFinance.com) - Le site web de la mode britannique Asos a publié lundi une brève déclaration confirmant les discussions sur l'acquisition potentielle de plusieurs marques d'Arcadia, dont la marque de mode britannique la plus en vogue.



La nouvelle a fait monter ses actions de près de 6% à la Bourse de Londres lundi matin.



Le détaillant en ligne a déclaré que l'accord représenterait une opportunité pour acquérir des marques fortes, telles que Topman, Miss Selfridge et HIIT, 'qui trouvent un bon écho auprès de sa clientèle'.



Les analystes ont déclaré que les marques sont les plus en phase avec la clientèle d'Asos, qui a une vingtaine d'années.



'Cependant, à ce stade, il n'y a aucune certitude de transaction et Asos tiendra les actionnaires informés de la situation', a rajouté le groupe.



Toute acquisition serait financée par les réserves de trésorerie, a déclaré Asos.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.