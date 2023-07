ArcelorMittal : Programme pour la décarbonation en Inde

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui que son fonds d'innovation XCarb™ lance un nouveau programme visant à financer et soutenir les start-up développant les technologies de décarbonation industrielle les plus prometteuses de l'Inde.



Lancé en 2021, le XCarb™ Innovation Fund investit dans des entreprises développant des technologies susceptibles d'accélérer la transition de l'industrie sidérurgique vers une sidérurgie neutre en carbone.



Son programme d'accélérateur inaugural, lancé à l'échelle mondiale en 2022, avait reçu une réponse extrêmement positive, plus de 90 start-ups de cinq continents soumettant leur candidature.



Le nouveau programme cible désormais l'écosystème profond de start-ups technologiques du pays, désormais reconnu comme le troisième en importance après les États-Unis et la Chine.



