Apollo : La Commission autorise le rachat de Primafrío

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Primafrío Corporación, par Krone-Mur Servifrío, toutes deux espagnoles, et Apollo Infrastructure Opportunities Fund II des États-Unis.



Primafrío fournit des services d'expédition de fret et de logistique contractuelle principalement en Allemagne et en Espagne. Krone-Mur fournit des services immobiliers et d'accueil en Espagne. Apollo est contrôlée par Apollo Management, un groupe de fonds qui investissent dans des entreprises de divers secteurs à l'échelle mondiale.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence en raison de son incidence limitée sur le marché.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.