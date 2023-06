Apollo : L'UE autorise une opération conjointe sur Univar

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'Univar Solutions par des fonds d'investissement contrôlés en dernier ressort par Apollo Management et Platinum Falcon B 2018 RSC Limited.



Univar est un distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients, ainsi qu'un fournisseur de services à valeur ajoutée à des clients dans un large éventail d'industries.



Apollo est une filiale en propriété exclusive d'Apollo Global Management, Inc., qui est un gestionnaire d'actifs et un fournisseur de services de retraite pour les particuliers et les investisseurs institutionnels.



Platinum Falcon est une société holding d'investissement. Il s'agit d'une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority, une institution d'investissement indépendante créée par le gouvernement de l'Émirat d'Abou Dhabi.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact négligeable sur le marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.