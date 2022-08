Apollo : L'UE autorise l'acquisition de Schur Flexibles

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Schur Flexibles par Apollo Capital Management.



Schur Flexibles est actif dans la production et la vente de produits d'emballage flexibles et dans le négoce de matières premières pour sa fabrication dans le monde entier.



Apollo Capital Management est une société de capital-investissement qui investit dans diverses industries du monde entier, notamment les secteurs de la chimie, de l'immobilier, de l'assurance, du papier et de la production télévisuelle.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





