Apollo : L'UE autorise l'acquisition d'Atlas Air

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition d'Atlas Air Worldwide Holdings, par Apollo Management.



Atlas Air fournit des services externalisés d'exploitation d'aéronefs et d'aviation, principalement pour le fret, mais aussi pour les passagers, et est actif dans le monde entier.



Apollo est un gestionnaire d'actifs mondial actif dans les investissements de portefeuille.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur les marchés en cause. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





