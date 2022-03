Antofagasta : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Antofagasta lâche 3% à Londres, plombé par UBS qui dégrade son conseil de 'neutre' à 'vente', malgré un objectif de cours rehaussé de 1350 à 1450 pence, sur le titre de la compagnie minière chilienne.



'À notre avis, le risque d'augmentation des taxes au Chili n'est plus suffisamment pris en compte et le cuivre est susceptible de bénéficier le moins des perturbations d'approvisionnement', explique le broker.



