Anglo American : Un broker, encore à l'achat, revoit sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Anglo American recule de -10,6% ce lundi, ce qui n'est pas une surprise dans un FTSE 100 en baisse de -7,3%, même si l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre Anglo American.



Oddo BHF a par ailleurs revu son objectif de cours à la baisse, le groupe ayant réduit sa guidance de production.



'Le management estime pouvoir compenser une partie de la perte de production raffinée et réduire les stocks d'ici la fin de l'année. Mais il lui faudra probablement 2 ans pour traiter entièrement la production non raffinée', estime le broker.



La cible d'Oddo BHF passe ainsi de 2.500 à 2.400 pence. Anglo American reste cependant le groupe minier préféré du broker, celui-ci bénéficiant 'd'un mix de commodités 'late cycle' favorable (diamants, platinoïdes, charbon...)'. Pour preuve, bien que revu à la baisse, l'objectif de cours d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +43%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer