Analog Devices : Objectifs relevés pour le 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices annonce un relèvement et un resserrement de ses objectifs pour son troisième trimestre 2019-20, reflétant une demande meilleure que prévu sur ses marchés finaux, en particulier dans les secteurs communications et industriel.



Le fabricant de semi-conducteurs vise désormais des revenus de l'ordre de 1,45 milliard de dollars, à plus ou moins 30 millions près, au lieu d'une prévision précédente de 1,32 milliard, à plus ou moins 70 millions.



Au milieu de cette prévision de revenus, il table maintenant sur un BPA ajusté de 1,33 dollar, à plus ou moins cinq cents, et non plus de 1,08 dollar, à plus ou moins 11 cents comme indiqué le 20 mai dernier.



