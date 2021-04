Analog Devices : L'UE autorise l'acquisition de Maxim

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition des activités mondiales de Maxim Integrated Products par Analog Devices toutes deux établies aux États-Unis.



Maxim est une entreprise technologique mondiale publique qui conçoit, développe, fabrique et commercialise une large gamme de circuits intégrés analogiques, numériques et à signaux mixtes.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que, selon toutes les délimitations plausibles des marchés de produits, l'opération ne soulève pas de problèmes de concurrence au niveau mondial et que les effets congloméraux sont peu probables.



