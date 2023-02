Analog Devices : Hausse du BPA trimestriel et du dividende

(CercleFinance.com) - Analog Devices présente, au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté en hausse de 42% à 2,75 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 5,3 points à 51,1% et des revenus en croissance de 21% à 3,25 milliards.



'La demande reste résiliente sur nos marchés de l'industrie et de l'automobile, tirée par la dynamique continue dans les domaines de croissance séculaire, tels que l'automatisation et l'électrification', pointe son CEO Vincent Roche.



Par ailleurs, le groupe de semiconducteurs fait part d'une augmentation de son dividende trimestriel de 13% à 0,86 dollar par action, marquant sa cinquième hausse consécutive à deux chiffres, dividende qui sera versé le 8 mars prochain.



