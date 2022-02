Analog Devices : Hausse de dividende avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats au titre de son premier trimestre 2021-22, Analog Devices fait part d'une augmentation de 10% de son dividende, à 76 cents par action, dividende qui sera versé le 8 mars aux actionnaires enregistrés au 25 février.



Sur le trimestre écoulé, le fabricant de semi-conducteurs a engrangé un BPA ajusté en hausse de 35% à 1,94 dollar, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 510 points de base à 45,8% et des revenus en croissance de 72% à 2,68 milliards de dollars.



Pour son deuxième trimestre 2021-22, le groupe anticipe des revenus de 2,80 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 2,07 dollars, à plus ou moins 10 cents.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende