Analog Devices : Hausse de 40% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son premier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 40% à 1,44 dollar, dépassant l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en croissance de 20% à 1,56 milliard de dollars.



Pour le trimestre en cours, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 1,60 milliard de dollars, à plus ou moins 50 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 1,44 dollar, à plus ou moins huit cents.



Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé mardi une augmentation de 11% de son dividende trimestriel, à 0,69 dollar par action ordinaire en circulation, soit sa 18e hausse au cours des 17 dernières années.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende