Analog Devices : Hausse de 20% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son dernier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 20% à 1,73 dollar, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 140 points de base à 43,1% et des revenus en croissance de 53% à 2,34 milliards de dollars.



'Nos marchés automobile et industriel ont atteint des plus hauts historiques et notre activité grand public a renoué avec une croissance solide sur l'exercice', souligne le CEO Vincent Roche, ajoutant que 'le carnet et les prises de commandes demeurent robustes'.



Pour son premier trimestre 2021-22, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 2,60 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 1,78 dollar, à plus ou moins 10 cents.



