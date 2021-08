Analog Devices : Hausse d'un quart du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Analog Devices publie au titre de son troisième trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 26% à 1,72 dollar, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée de 130 points de base à 43,6% et des revenus en croissance de 21% à 1,76 milliard de dollars.



'Tous les marchés ont progressé en rythme séquentiel, nos segments automobile et industriel ayant de nouveau atteint des records', souligne le directeur général Vincent Roche, qui fait part aussi de 'commandes robustes sur tous les marchés finaux'.



Pour son quatrième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs anticipe des revenus de 1,78 milliard de dollars, à plus ou moins 70 millions près, et pour le milieu de cette fourchette, un BPA ajusté de 1,72 dollar, à plus ou moins 11 cents.



