Analog Devices : Collaboration avec Seeing Machines

(CercleFinance.com) - Analog Devices et Seeing Machines annoncent leur collaboration dans le domaine des systèmes haute performance de surveillance des conducteurs et des passagers (DMS/OMS) pour améliorer la sécurité des trajets routiers.



Cette collaboration associe le driver infrarouge avancé et la liaison série multimédia Gigabit GMSL à haut débit d'Analog aux logiciels de surveillance du conducteur (DMS) et de surveillance des passagers (OMS) basés sur l'intelligence artificielle (IA) de Seeing.



Cette combinaison permettra une technologie puissante de suivi du regard, des mouvements des paupières, de la tête et de la position du corps capable de surveiller avec une plus grande précision le niveau de fatigue et de distraction du conducteur.



