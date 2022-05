AMS : Résultat net de 102 ME au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1 246 millions d'euros au premier trimestre, en hausse séquentielle de 1% par rapport au quatrième trimestre 2021 et en baisse de 3% par rapport au même trimestre 2021.



La marge brute ajustée du groupe s'est établie à 33 %, inchangée par rapport au quatrième trimestre et en baisse par rapport à 35 % pour le même trimestre 2021. Le résultat opérationnel (EBIT) du groupe s'est élevé à 126 millions d'euros, soit 10 % du chiffre d'affaires, contre 118 millions d'euros ou 10 % pour le quatrième trimestre et 143 millions d'euros ou 11 % du chiffre d'affaires pour la même période 2021.



Le résultat net du groupe ressort à 102 millions d'euros contre 119 millions d'euros au quatrième trimestre et 74 millions d'euros pour le même trimestre 2021 (non ajusté : 15 millions d'euros pour le premier trimestre). Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 0,39 E ou 0,40 CHF (0,06 E ou 0,06 CHF non ajusté).



Pour le deuxième trimestre 2022, AMS OSRAM prévoit un chiffre d'affaires de 1 150 à 1 250 millions d'euros (1 180 à 1 280 millions d'euros sur une base de portefeuille comparable) et une marge opérationnelle ajustée (EBIT) attendue de 8 à 11%.





