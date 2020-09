AMS : Le titre en forte progression

(CercleFinance.com) - Après une chute hier, AMS a renversé la tendance : peu avant 17h, le titre était en progression de 4,5% sur le SIX Swiss Exchange. Dans la matinée, Oddo avait justement recommandé une position d'achat avec un objectif de cours de 25 CHF.



Cet été, AMS avait finalisé sa fusion avec OSRAM, donnant ainsi naissance à un géant mondial spécialiste des capteurs et autres composants photoniques.



Le broker estime que les effets de synergies entre les deux groupes - estimés à 300 millions d'euros - sont volontairement sous-estimés et qu'AMS dispose d'un important potentiel de réduction des coûts.



