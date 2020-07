AMS : L'UE a approuvé le rachat d'Osram

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé sans condition l'acquisition du groupe d'éclairage allemand Osram par le spécialiste autrichien des capteurs ams.



Bien que AMS et Osram fabriquent des capteurs optiques - y compris certains capteurs de lumière et diodes laser pour les marchés de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industrie - l'accord ne soulèverait aucun problème de concurrence, a déclaré Bruxelles.



L'UE a souligné que les sociétés détiennent des parts de marché combinées faibles à modérées et qu'un certain nombre de concurrents offrent des alternatives aux produits des deux sociétés.



