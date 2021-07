Ams : En recul avec une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - ams recule de 2% à Zurich, sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du fabricant autrichien de semiconducteurs, avec un objectif de cours ramené de 21 à 18 francs suisses.



'L'opération OSRAM va dégager des synergies importantes, qui permettront à terme (2-3 ans) au groupe de revenir à une marge opérationnelle de 20/25%, mais la perte du contrat Apple va peser plus que ce que nous pensions sur le second semestre et 2022', estime-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.