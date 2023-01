American Eagle : Dans le haut des attentes pour le trimestre

(CercleFinance.com) - American Eagle Outfitters annonce un chiffre d'affaires en baisse d'environ 3% depuis le début de son quatrième trimestre comptable (soit jusqu'au samedi 7 janvier), dans le haut de la fourchette des attentes du groupe de vêtements.



Sa marge brute devrait maintenant se situer dans le haut de sa fourchette de prévisions de 32 à 33%, 'reflétant des promotions contrôlées et une solide gestion des stocks'. Ses stocks de fin de trimestre devraient être en baisse sur un an.



'Nous avons réalisé notre deuxième période de ventes de vacances la plus élevée de l'histoire de l'entreprise', souligne le PDG Jay Schottenstein. 'Pour l'avenir, nous donneront la priorité aux flux de trésorerie disponibles et aux rendements pour les actionnaires'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.