American Airlines : Va se fournir en SAF auprès d'Aemetis

(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un nouvel accord d'approvisionnement en carburant d'aviation durable (SAF) avec Aemetis.



L'accord porte l'engagement total de la compagnie aérienne SAF à plus de 120 millions de gallons, témoignant du rôle essentiel que le SAF jouera pour réduire les émissions de carbone et atteindre les objectifs ambitieux de développement durable de la compagnie.



American a accepté de prendre livraison de 16 millions de gallons de SAF auprès d'Aemetis par an sur une période de sept ans à compter de 2024, le carburant étant livré à l'aéroport international de San Francisco.



Le SAF (40%) sera mélangé avec du carburéacteur traditionnel (60%) afin de s'aligner sur les normes internationales.



