American Airlines : Se mobilise pour le transport des vaccins

(CercleFinance.com) - American Airlines fait savoir que ses équipes de American Airlines Cargo ont transporté leur première cargaison de vaccin contre le coronavirus la nuit dernière (ce matin pour l'Europe).



En étroite collaboration avec des partenaires pharmaceutiques et partenaires de fret, la compagnie aérienne a reçu l'envoi par camion à l'aéroport international de Chicago O'Hare (ORD) et l'a chargé à bord d'un Boeing 777-200 en direction de l'aéroport international de Miami (MIA).



'Nous avons pu nous mobiliser quelques heures après avoir reçu l'appel pour déplacer des milliers de doses. Nous savons que c'est la première des nombreuses expéditions à venir, et nous sommes prêts à étendre nos opérations à mesure que des vaccins supplémentaires sont produits et prêts à être distribués', a commenté Jessica Tyler, présidente d'American Airlines Cargo.



AA avait commencé à effectuer des vols d'essai dès novembre pour simuler les conditions requises pour le transport des vaccins, testant le stress de l'emballage thermique et du processus de manipulation opérationnelle pour s'assurer qu'il resterait stable en transit.





