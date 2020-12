American Airlines : Première compagnie accréditée 'GBAC Star'

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce être la première compagnie aérienne à obtenir l'accréditation 'Star' du Global Biorisk Advisory Council (GBAC) pour l'ensemble de sa flotte d'avions et de ses salons Admirals Club.



'Star' est un programme basé sur la performance reposant sur un ensemble de pratiques de travail efficaces de nettoyage, soit 'la référence absolue pour garantir que nos installations et avions disposent des protocoles de nettoyage, de désinfection et de prévention des infections les plus efficaces', a déclaré Alison Taylor, directrice de la clientèle chez American Airlines.



'L'obtention de cette reconnaissance témoigne des innombrables heures de recherche, de planification et de travail que l'équipe a consacrées à faire en sorte que nos clients bénéficient de l'environnement le plus sûr possible lorsqu'ils volent avec nous', a-t-elle ajouté.



