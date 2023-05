American Airlines : Nouvel accord avec l'aéroport de Dallas

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce la signature d'un nouvel accord d'utilisation et de location de l'aéroport international de Dallas Fort Worth (DFW) pour une durée de 10 ans.



L'accord prévoit par ailleurs 4,8 milliards de dollars d'investissements en capital pré-approuvés, y compris la construction du terminal F, la rénovation du terminal C, la construction de la porte les agrandissements du Terminal A et du Terminal C, et d'autres projets de modernisation importants.



Selon les autorités locales, cet accord ouvre ' une nouvelle ère de croissance et d'innovation pour le le deuxième aéroport le plus fréquenté au monde '.



' American est fier d'avoir élu domicile dans le nord du Texas, et DFW est notre plus grand hub et une passerelle centrale vers notre vaste réseau international et national ', a déclaré le directeur général d'American Airlines, Robert Isom.



Le responsable s'est dit ' ravi de finaliser un nouveau contrat de location et un plan d'investissement qui préparent le terrain pour qu'American Airlines, DFW et la région du nord du Texas continuent de croître pour les années à venir '.





