American Airlines : Nouveaux accords avec 3 agences de voyage

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce avoir signé de nouveaux accords à long terme avec les trois principales agences de voyage mondiales - Amadeus, Sabre et Travelport - afin de continuer à offrir aux clients des moyens simples d'acheter des voyages auprès de la compagnie.



'Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de distribution pour étendre nos capacités de vente au détail, en utilisant la technologie NDC (New Distribution Capability), afin de fournir aux détaillants de voyages et aux clients les produits et services les plus significatifs pour eux', a déclaré Scott Laurence, vice-président directeur de la stratégie de partenariat d'American.



Ces nouveaux accords offrent à American une flexibilité de contenu, et en 2023, la compagnie aérienne sera en mesure d'offrir ses meilleurs contenus, produits et tarifs via des connexions NDC et des canaux directs, tels que aa.com.



Le contenu compatible NDC d'American est déjà disponible avec Amadeus et Travelport et sera disponible dans Sabre début 2023.



Les capacités de vente au détail alimentées par NDC d'American offrent une plus grande sélection aux détaillants de voyages et aux entreprises clientes et un accès plus large aux produits et services de la compagnie aérienne, précise la compagnie.



