American Airlines : Nomination d'un directeur de la stratégie

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce la nomination de Stephen Johnson au poste de vice-président et directeur de la stratégie. Dans ce rôle élargi, il dirigera et aidera à façonner les efforts et les initiatives stratégiques dans l'ensemble du groupe.



Après le départ à la retraite de Derek Kerr, il sera aussi responsable des activités de fret (American Airlines Cargo) et régionales (American Eagle), en mettant l'accent sur le développement de leurs nouvelles stratégies.



Au cours de la dernière année, Stephen Johnson a occupé le poste de vice-président exécutif et conseiller stratégique. Il est en outre membre et vice-président du conseil d'administration de la compagnie Wizz Air Holdings.



