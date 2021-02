American Airlines : Nomination d'Adriane M. Brown

(CercleFinance.com) - American Airlines a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adriane M. Brown à son conseil d'administration. Elle sera également membre des comités d'audit et de gouvernance d'entreprise et de la responsabilité publique de la société.



' Adriane possède une vaste expérience de conseil d'administration dans l'industrie, et son expertise dans les secteurs de la technologie, de l'industrie et de l'ESG sera un atout pour notre conseil et notre entreprise ' a déclaré le directeur général Doug Parker.



Adriane Brown est actuellement associé directeur de la société de capital-risque Flying Fish Partners, basée à Seattle. Elle siège également aux conseils d'administration d'Axon Enterprise, d'eBay et de la Washington Research Foundation / WRF Capital.



