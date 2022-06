American Airlines : Extension des accords avec Qatar Airways

(CercleFinance.com) - American Airlines annonce étendre son alliance stratégique avec Qatar Airways via un nouvel accord de partage de code, permettant aux clients d'American Airlines de réserver des vols Qatar Airways via Doha à destination et en provenance de 16 nouveaux pays.



Les voyageurs pourront alors réserver des voyages au-delà du Qatar vers leurs destinations finales en Éthiopie, en Indonésie, en Jordanie, au Kenya, en Malaisie, aux Maldives, à Oman, au Pakistan, aux Seychelles, à Singapour, au Sri Lanka, en Tanzanie, en Thaïlande, en Ouganda, Zambie et Zimbabwe.



Ce partage de code élargi intervient alors qu'American Airlines lance une nouvelle ligne le 4 juin reliant l'aéroport John F. Kennedy (JFK) de New York à l'aéroport international Hamad (DOH) de Doha.



Cette nouvelle liaison fait d'American Airlines la seule compagnie aérienne états-unienne à desservir la région du Golfe via des connexions par Doha avec Qatar Airways.



