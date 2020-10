American Airlines : Cap sur le nouvel aéroport de Pékin

(CercleFinance.com) - Dès lors que le trafic reprendra à l'aéroport de Dallas-Fort Worth - normalement le 27 mars 2021 - la compagnie American Airlines (AA) mettra en place des vols vers le nouvel aéroport international de Beijing Daxing (PKX).

Ces vols seront opérés sur un Boeing 787-8 et disponibles à l'achat dès le 12 octobre.



L'aéroport international de Daxing à Pékin, ' offre d'incroyables nouvelles installations et services ', assure d'ores et déjà AA.



Le terminal devrait s'étirer sur quelque 700 000 mètres carrés : les clients n'auront jamais à marcher plus de huit minutes jusqu'à une sortie.





