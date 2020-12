American Airlines : Aer Lingus rejoint l'alliance

(CercleFinance.com) - American Airlines (AA) salue la décision du département américain des transports permettant à Aer Lingus de rejoindre 'l'alliance transatlantique' établie entre American Airlines, British Airways, Iberia et Finnair.



Cette activité commune transatlantique a apporté des avantages significatifs à des millions de passagers depuis son lancement en 2010, indique AA, expliquant qu'elle a permis aux clients de bénéficier de tarifs plus bas et de trajets plus faciles vers plus de destinations avec des horaires et des fréquences mieux alignés.



L'ajout du hub Dublin d'Aer Lingus et de son réseau complémentaire améliorera considérablement les options de voyage des clients et ajoutera de nouvelles destinations européennes qui ne sont actuellement desservies par aucune autre entreprise commune transatlantique, poursuit AA.



Les clients d'Aer Lingus auront également accès à plus de 200 nouvelles destinations américaines via le réseau AJB.



