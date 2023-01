AMD : Nouvelle directrice financière nommée

(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) a annoncé mercredi soir que son directeur financier et trésorier Devinder Kumar prendra sa retraite et que Jean Hu lui succèdera, le 23 janvier, en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière.



Devinder Kumar restera chez AMD jusqu'en avril prochain pour assurer une transition en douceur. Il a effectué une carrière de près de quatre décennies au sein du fabricant de semi-conducteurs.



Jean Hu rejoint AMD après avoir travaillé chez Marvell, où elle occupait le poste de directrice financière depuis 2016 et était responsable de tous les aspects de la planification financière, de la comptabilité à la fiscalité et aux relations avec les investisseurs.



