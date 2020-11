AMD : Le titre grimpe après un relèvement de recommandation

(CercleFinance.com) - AMD échappe à la tendance baissière des marchés américains vendredi en progressant de plus de 2% suite à un relèvement de recommandation à 'surpondérer' de Wells Fargo.



Le bureau d'études - qui vise un objectif de cours de 100 dollars sur le titre - se dit 'de plus en plus optimiste' concernant le succès dont bénéficie le fabricant de processeurs sur les segments du calcul haute performance (HPC) et des 'superordinateurs' (supercomputing).



Selon Aaron Rakers, l'analyste en charge de la valeur, la croissance 'impressionnante', mais 'quelque peu sous-estimée' de l'entreprise sur ce compartiment du marché vient valider la compétitivité de son positionnement architectural, mais aussi la bonne exécution de son plan de route.



