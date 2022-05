AMD : La collaboration avec Microsoft se poursuit

(CercleFinance.com) - AMD a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre sa collaboration avec Microsoft dans le domaine du 'cloud', c'est-à-dire de l'informatique à distance.



Le fabricant de puces explique que Microsoft Azure va devenir le premier fournisseur de 'cloud' public à déployer les accélérateurs issues de son architecture AMD Instinct MI200 destinée au calcul de haute performance (HPC) et à l'intelligence artificielle (IA).



Microsoft a prévu de les utiliser pour mener de lourdes charges de travail dans l'apprentissage automatique.



Le géant des logiciels compte également se rapprocher des équipes d'AMD et de PyTorch, la bibliothèque d'apprentissage automatique constituée par Facebook (Meta Platforms), afin d'optimiser le niveau de performance proposé aux utilisateurs de PyTorch sur la plateforme Microsoft Azure.



L'idée est notamment de s'assurer que les développeurs travaillant sur des projets PyTorch puissent bénéficier des fonctionnalités des accélérateurs AMD Instinct.



A noter qu'AMD a également annoncé ce jeudi avoir finalisé l'acquisition de la start-up Pensando Systems, spécialisée dans les puces pour la périphérie de réseau ('edge'), pour un montant de 1,9 milliard de dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.