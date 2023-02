AMD : BPA en repli d'un quart au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du quatrième trimestre 2022, un BPA ajusté en repli de 25% à 69 cents et une marge brute ajustée en hausse de 0,7 point à 51%, pour des revenus en augmentation de 16% à 5,6 milliards.



Affichant sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté de 3,50 dollars et des revenus de 23,6 milliards, il s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 5,3 milliards (à plus ou moins 300 millions) et à une marge brute ajustée de l'ordre de 50% pour le trimestre en cours.



'Bien que l'environnement de la demande soit mitigé, nous sommes confiants dans notre capacité à gagner des parts de marché en 2023 et à générer une croissance à long terme', affirme Lisa Su, la CEO du fabricant de semiconducteurs.



