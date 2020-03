AMD : Baisse du titre malgré la confirmation des prévisions

(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant de puces américain AMD est en repli de près de -2%, alors que le groupe a réitéré ses prévisions financières sur le premier trimestre, s'attendant à ce que l'impact de Covid-19 soit 'modeste'.



Hier, lors de sa journée des analystes financiers en 2020, sa première en près de trois ans, le groupe californien a indiqué que 'l'impact du Covid-19 au premier trimestre sera modeste, résultant potentiellement dans des revenus atteignant la borne basse de la fourchette cible d'environ 1,8 milliard de dollars, à plus ou moins 50 millions'.



Ses prévisions financières pour l'année 2020 restent inchangées.



'La société réitérant ses orientations, fournissant un ensemble constructif de nouveaux objectifs financiers à long terme et bénéficiant des délais prévus pour sa prochaine génération de produits, nous n'avons tiré que des enseignements positifs de l'événement d'hier', ont déclaré les analystes de Wedbush.



' La direction a présenté une stratégie et une feuille de route convaincantes qui lui permettent de conserver une longueur d'avance sur Intel dans les MPU et de gagner des parts dans le traitement parallèle ', a ajouté Jefferies.



'Les présentations d'AMD décrivent en détail son solide positionnement produit', a noté Aaron Rakers chez Wells Fargo Securities.



Les analystes ne voient qu'une seule concession : les actions AMD sont toujours considérées comme étant trop valorisées que bon marché.



'Plus précisément, l'action se négocie actuellement sur en PER de 42,2 fois avec une prime de 132% par rapport à l'indice SOX des semiconducteur', a souligné Credit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer