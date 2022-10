AMD : Avertissement lancé pour le 3e trimestre

(CercleFinance.com) - AMD a fait part jeudi soir, à titre préliminaire, de revenus du troisième trimestre en augmentation de 29% à environ 5,6 milliards de dollars, niveau inférieur à sa prévision moyenne antérieure de 6,7 milliards qui impliquait une croissance de 55%.



'Bien que notre portefeuille de produits reste très solide, les conditions macroéconomiques ont entraîné une demande de PC plus faible que prévu et une correction significative des stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement des PC', explique la CEO Lisa Su.



Le fabricant américain de semiconducteurs ajoute que sa marge brute ajustée (non GAAP) devrait ressortir aux environs de 50% des revenus sur le trimestre écoulé, alors qu'il l'attendait auparavant aux alentours de 54%.



