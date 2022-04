AMD : Accord pour acquérir Pensando

(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) annonce un accord définitif pour acquérir Pensando pour environ 1,9 milliard de dollars avant ajustements, acquisition qui devrait être conclue au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions habituelles.



'Avec notre acquisition de Pensando, nous ajoutons une plateforme de services distribués de premier plan à notre portefeuille de CPU, GPU, FPGA et SoC adaptatifs haute performance', souligne Lisa Su, la PDG du fabricant de puces.



Pensando restera concentré sur ses feuilles de route de produits et de technologies, désormais avec une taille supplémentaire pour accélérer ses activités et répondre aux opportunités de marché croissantes d'un plus grand nombre de clients.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.