AMD : 135 millions de dollars vont être investis en Irlande

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de processeurs AMD a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 135 millions de dollars en Irlande au cours des quatre prochaines années afin de soutenir ses projets de croissance.



Cette enveloppe, qui vise à financer plusieurs programmes 'stratégiques' de recherche et développement (R&D), devrait se traduire par la création de 290 postes hautement qualifiés, notamment des métiers d'ingénieurs.



Dans un communiqué, AMD rappelle que sa présence en Irlande est liée à la décision de Xilinx, un fabricant de puces programmables qu'il a racheté l'an dernier, d'établir dans le pays son premier site opérationnel en dehors des Etats-Unis.



Ce campus est désormais l'un de ses plus grands centres de R&D en Europe.



