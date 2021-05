Amadeus : Repli de 51,4% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Amadeus publie un chiffre d'affaires de 497,7 ME au titre du 1er trimestre, en recul de 51,4% par rapport à la même période en 2020.



Dans le même temps, l'EBITDA décroît de 84,6%, à 53,7 ME et Amadeus enregistre une perte ajustée de 83,1 ME (-158,6%).



'En janvier, la résurgence de la pandémie a entraîné de nouvelles restrictions de mouvement dans de nombreuses régions du monde', rappelle Luis Maroto, président et chef de la direction d'Amadeus.



Le responsable souligne toutefois qu'avec l'accélération des programmes de vaccination, le mois de mars a été le mois le plus performant depuis février 2020.



'À l'avenir, nous prévoyons de maintenir la dynamique commerciale', conclut-il, espérant 'une reprise plus cohérente et plus forte '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.